Da Paganini accuse feroci ad Ancelotti, le reazioni sul web

Il leader calmo ora tanto calmo non è. Vero è che ieri in conferenza è apparso sicuro di sè, lucido nell’argomentare su tutti i capi d’accusa che pendono sul suo Napoli ma la realtà parla di una rottura tuttora esistente tra squadra e società, di alcuni giocatori che non lo seguono più e soprattutto di risultati deludenti. Che sia proprio Ancelotti il vero flop del Napoli? O il tecnico azzurro è rimasto solo coinvolto in una situazione che è sfuggita di mano a tutti?

LA CHAMPIONS – La qualificazione alla Champions, possibile (anzi probabile) anche in caso di sconfitta con il Liverpool stasera, resta il salvagente per i partenopei ma non la panacea di tutti i mali.

L’ACCUSA – Per Paolo Paganini Ancelotti è uno dei prinicipali responsabili di questa situazione paradossale che ha portato una squadra che era tra le candidate per lo scudetto a doversi barcamenare in zona Europa League.

IL TWEET – Su twitter il giornalista della Rai scrive: “Il Napoli rischia di compromettere la stagione già adesso. La vicenda ritiro è stata gestita male da tutti e ora arrivano le multe. Alcuni giocatori vedi Allan hanno chiesto la cessione. Mi meraviglia Ancelotti. Ma forse dopo aver vinto tutto ora è più preoccupato a sponsorizzare il figlio”.

LA CRITICA – Poi aggiunge: “Io non voglio infangare proprio nessuno! Per me il figlio di Ancelotti può essere il miglior allenatore del mondo e glielo auguro. Ma queste sono voci che circolano non soltanto negli ambienti giornalistici”.

LE REAZIONI – In tanti si dissociano sui social: “Non trovo corretto infangare con queste insinuazioni un professionista come Ancelotti. Già Sconcerti si è lasciato andare ad un commento simile ed ha dovuto ritrattare e scusarsi per la cattiveria gratuita” o anche: “Dire che un professionista è più preoccupato di sponsorizzare il figlio che di far bene il suo lavoro, significa offenderlo come uomo prima e poi come professionista”.

AUTOLESIONISTI – C’è chi nota: “Sono d’accordo che al Napoli si facciano del male da soli. Avevano una squadra molto buona ed erano i veri rivali della Juve, ma hanno distrutto tutto con comportamenti da società di basso livello Chi li capisce ….quello che mi meraviglia è Ancelotti” o anche: “Il Napoli per me ha gestito troppo sotto i riflettori mentre la Juve lava i panni sporchi in famiglia. Ecco perché la Juve vince e il Napoli no”.

FAVOREVOLI – C’è chi si associa al pensiero di Paganini: “Sappiamo tutti che Ancelotti è in fase calante e desidera cedere il suo posto al figlio. Non è uno scandalo, poiché tutti i genitori desiderano garantire il meglio alla propria prole. Purtroppo questo “passaggio di consegne” sta costando punti al Napoli”. Infine c’è chi osserva: “Ma poi io non capisco come è possibile che i giornali pubblichino l’importo esatto delle multe e i nomi dei giocatori! Ma chi gli cura la comunicazione? L’emmenthal?”.

SPORTEVAI | 27-11-2019 10:22