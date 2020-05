Da Paganini doccia fredda sui tifosi della Juve

Un’estenuante trattativa di mercato. Il caso Pogba rischia di protrarsi ancora a lungo e sta mettendo a dura prova i tifosi della Juventus. Il giocatore francese sembra aver espresso la sua chiara volontà di lasciare Manchester, ma non sarà facile riuscire a convincere la squadra inglese.

Un vero e proprio intreccio di mercato che vede coinvolte anche altre squadre. Difficile pensare a un inserimento dell’Inter, ma sulle tracce del Polpo ci sono anche Real Madrid e PSG. Tutte però stanno mettendo in campo una strategia simile che prevede l’inserimento di contropartite.

Paganini: “Che intreccio”

Il giornalista Rai, Paolo Paganini, sta seguendo la vicenda da tempo e con molti particolari e nelle ultime ore ha rivelato: “Lo United rischia di impantanarsi perché come la Juventus, anche Real Madrid e PSG vogliono inserire giocatori, che però non soddisfano gli inglesi tipo James Rodriguez o Draxler. Sarà quindi una trattativa lunga e laboriosa. A oggi nessuna può considerarsi favorita se non inserisce giocatori che possono andare bene allo United”.

Un intreccio di mercato che rischia di protrarsi ancora a lungo con la Juventus che rischia di dover impiegare tante energie e risorse nella caccia al francese. E c’è chi tra i tifosi prevede anche altri scenari come Andrea che chiede: “Oltre Pogba, pensi anche tu che Tonali potrebbe andare verso l’Inter e la Juve potrebbe provare Zaniolo? Pallotta non chiede come Cellino e a Roma hanno qualche problemino e rischiano di rimanere fuori dalla Champions”.

Ma ci sono anche tifosi ottimisti, convinti che alla fine la Juventus abbia in mano le carte migliori per riuscire a battere la concorrenza: “Penso che i giocatori che la Juve potrebbe dare in cambia – sostiene Salva – sono più attraenti e con uno stipendio più basso rispetto a quelli del PSG e del Real. Quindi per me viene da noi”. E quello degli scambi è un tema caldo per tanti tifosi: “Sono proprio curioso di vedere quante trattative si chiuderanno senza l’inserimento di contropartite tecniche”.

31-05-2020