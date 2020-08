Da Paganini due belle notizie ai tifosi della Juve

Sono giorni di confusione nel mondo del tifo juventino: la rivoluzione partita con l’esonero di Sarri e l’arrivo di Pirlo dovrebbe riguardare anche il mercato e tutti aspettano novità perché se l’addio di Matuidi (già ratificato) e quelli assai probabili dei vari Higuain, Khedira, Ramsey e fors’anche Bernardeschi non farebbero strappare i capelli ai fan, c’è da capire che intenzioni ha la Juve su Dybala e Ronaldo. I supporters bianconeri li terrebbero entrambi e soprattutto non accetterebbero l’idea della cessione della Joya. In loro soccorso arriva Paolo Paganini con le ultime notizie.

Paganini rassicura su Dybala e fa sognare

L’esperto di mercato della Rai nel suo tweet direttamente da Montecarlo (dove notoriamente ha rapporti con Mino Raiola) prima rassicura i fan rossoneri su Ibra e poi regala due belle notizie ai tifosi della Juve.

Scrive Paganini: “Dal Principato. C’è il no della Juventus (dopo quello del giocatore) allo scambio Dybala-Pogba. Se il francese non rinnova possibile che possano essere riproposti allo United Ramsey e Douglas Costa. Ibrahimovic più vicino il rinnovo”.

In pratica Dybala non va via ma Pogba potrebbe arrivare lo stesso, un’ipotesi che fa sognare i tifosi: “Ramsey+DC=Pogba, e a Torino buttano giù la statua di Emanuele Filiberto in piazza San Carlo, e ci mettono quella di Paratici”.

Tifosi scettici sul Pogback

Il Pogback però non sembra convincere tutti: “Se non rinnova va via gratis il prossimo . Quindi se non rinnova lo venderanno adesso sicuramente. Perderci soldi 2 volte non credo vorranno farlo. Manca 1 settimana alla fine delle coppe e sapremo cos’hanno deciso. Poi parte l’asta. Sicuro” o anche: “Francamente il ritorno di Pogba ad oggi mi pare una chimera. Soprattutto per le contropartite che hai citato, che non credo entusiasmino lo United” o ancora: “Paolo la Juve in questo momento deve risparmiare, difficile si butti su un nome come Pogba”.

