Da Pirlo a Zidane: quanti ex big si sono arricchiti anche senza pallone

I 10 ex calciatori che hanno avuto più successo negli affari: da Beckham a Ibra. La classifica dei guadagni tra club, investimenti e imperi milionari

Chi sono i 10 ex calciatori che dominano oggi il mondo degli affari? La carriera di un atleta professionista prima o poi finisce, ma per alcuni campioni il vero successo economico è arrivato dopo il ritiro. Molti hanno tentato la strada dell’imprenditoria, pochi riescono davvero a eccellere. Questi dieci ex calciatori non solo ci sono riusciti, ma oggi guadagnano quasi più di quando calcavano i campi da gioco.

David Beckham – Il re del branding sportivo

Ex icona del Manchester United e del Real Madrid, David Beckham è oggi uno degli imprenditori sportivi più influenti al mondo. È comproprietario dell’Inter Miami e il suo nome è legato a partnership di altissimo profilo con marchi come Adidas, Hugo Boss e Tudor.

Il suo brand personale è una vera macchina da soldi: il patrimonio complessivo supera i 650 milioni di euro.

Gérard Piqué – L’innovatore del calcio moderno

L’ex difensore del Barcellona, Gérard Piqué, ha rivoluzionato l’intrattenimento calcistico con la Kings League, progetto che ha riscosso enorme successo mediatico. È anche proprietario dell’FC Andorra, club militante nella seconda divisione spagnola.

In passato ha avuto un ruolo chiave nella riorganizzazione della Coppa Davis e ha contribuito allo spostamento della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita.

Andrea Pirlo – Dal genio del centrocampo al vino d’autore

Pirlo allena “quasi” per passione, non per necessità. Oltre a sedersi sulla panchina del Dubai United, è un affermato produttore vinicolo. La sua azienda realizza circa 20.000 bottiglie all’anno.

Il marchio Pratum Coller è oggi uno dei rosati italiani più apprezzati, e gli garantisce entrate di tutto rispetto.

Andrés Iniesta – Visione e investimenti globali

L’eroe del Mondiale 2010, Andres Iniesta, ha fondato l’agenzia Never Say Never (NSN), attiva in diversi settori sportivi. Recentemente ha fatto parlare di sé per l’acquisizione del team ciclistico Israel-Academy, ora con licenza svizzera.

Iniesta oggi investe anche nel vino e possiede una società di rappresentanza per calciatori.

Ronaldo Nazário – Il manager che salva i club

Ronaldo il “Fenomeno” ha dimostrato grandi capacità imprenditoriali nel calcio. Dopo aver acquistato Valladolid e Cruzeiro in momenti critici, ha trasformato soprattutto il club brasiliano in una squadra da Copa Libertadores.

Dalla vendita del Valladolid ha già ottenuto un utile di circa 15 milioni di euro ed è anche volto noto di Betfair in Brasile.

Zinedine Zidane – Sport, immobiliare e visione strategica

Legato a vita ad Adidas, Zidane ha creato Z5, azienda specializzata nella realizzazione di centri sportivi multifunzionali con campi da calcio e padel.

Parallelamente ha costruito un solido portafoglio immobiliare, in particolare a Madrid, dove possiede diverse proprietà di pregio.

Mathieu Flamini – Il calciatore diventato scienziato

Flamini (ex Milan) rappresenta un caso unico nel mondo del calcio. Attraverso GFBiochemicals ha investito nella chimica verde, diventando leader nella produzione di acido levulinico.

La sua azienda detiene oltre 200 brevetti e opera nel settore delle plastiche biodegradabili e dei carburanti sostenibili. Un successo multimilionario.

Lukas Podolski – Il business del kebab gourmet

L’ex attaccante di Bayern, Arsenal e Inter ha costruito un impero nella ristorazione con Mangal Döner, catena di kebab di alta qualità.

Con più di 30 locali tra Germania, Polonia e Turchia, il progetto di Lukas Podolski punta ora a espandersi in tutta l’Unione Europea.

Michael Owen – Tra cavalli e mercati emergenti

Il Pallone d’Oro 2001 è proprietario del prestigioso Manor House Stables, uno dei centri ippici più importanti del Regno Unito.

È stato anche tra i primi ex calciatori a investire in Cina, lanciando un marchio di birra e scuole calcio tramite la società Red Sports.

Zlatan Ibrahimović – L’imprenditore che non si ferma mai

Zlatan Ibrahimovic, oltre ai guadagni nel Milan, ha investito con successo nel boom del padel, diventando uno dei principali proprietari di Padel Zenter in Svezia.

È inoltre socio di società di consulenza finanziaria come Cirooo e del brand Mind The Gum, integratore innovativo pensato per migliorare concentrazione ed energia mentale.