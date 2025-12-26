Da Podolski a Bacca, tante star giocano ancora e forse non lo sapete

Dall’Islanda all’Australia passando per Sudamerica e Polonia. Ecco i grandi nomi che non hanno ancora detto addio al calcio giocato.

Il calcio sa essere sorprendente, soprattutto quando si parla di longevità. Alcuni campioni che molti tifosi davano ormai per ritirati continuano invece a scendere in campo. Lontani dai grandi riflettori europei, certo, ma ancora protagonisti. Ecco una rassegna di nomi iconici che nel 2025 giocano ancora a livello professionistico.

Dall’Europa del Nord alla Polonia

Gylfi Sigurdsson, per anni volto noto della Premier League con Swansea ed Everton, oggi gioca in patria con il Víkingur Reykjavík. Il centrocampista islandese è protagonista nella massima serie nazionale, l’Úrvalsdeild Karla. Lukas Podolski, campione del mondo con la Germania nel 2014, continua invece la sua carriera a 40 anni. È il simbolo del Górnik Zabrze, in Ekstraklasa, dove non solo segna ma rappresenta un punto di riferimento assoluto per qualità (quella non si perde nel tempo) ed esperienza.

Sudamerica tra talento ed esperienza

Dopo una lunga e redditizia esperienza nel calcio saudita, Éver Banega è tornato in Argentina. Il centrocampista veste la maglia del Newell’s Old Boys nella Primera División. In Colombia, invece, continua a fare gol Carlos Bacca, attaccante ricordato in Europa per le stagioni con Siviglia e Milan. Oggi è ancora in attività con il Junior di Barranquilla, nella Categoría Primera A, confermandosi una presenza di peso.

Dall’Europa all’Australia

C’è anche chi ha scelto rotte meno convenzionali per allungare la carriera. Juan Mata, campione del mondo nel 2010 e d’Europa nel 2012 con la Spagna, gioca attualmente in Australia un po’ come fece Alex Del Piero anni addietro. Il centrocampista offensivo difende i colori del Melbourne Victory. Un’esperienza nella A-League Men che testimonia come classe ed esperienza possano ancora fare la differenza, anche lontano dal calcio europeo.