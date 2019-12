Da Ravezzani veleno su Conte, polemica sui social

La rabbia in casa-Inter è al quadrato. Prima per il pari preso quasi allo scadere al Franchi contro i viola, poi per la vicenda legata alla mail pubblicata dal Corriere dello sport, che ha portato all’annullamento della conferenza della vigilia. Ieri Conte è tornato con fastidio sulla vicenda ed ha spiegato che si adiranno le vie legali.

IL CASO – Arrabbiato per l’esito della partita Conte ha poi aggiunto: “è tutto in mano all’avvocato. Non l’ho presa io sul personale, l’ha presa l’Inter sul personale. E’ in mano ai legali. E’ tutta la categoria dei giornalisti che deve rispettarci” .

CONTRARIO – Non tutti sposano la tesi del tecnico nerazzurro. Per Fabio Ravezzani, ad esempio, si tratta di un autogol. Il giornalista di TeleLombardia affida il suo pensiero a twitter e condanna sia l’iniziativa legale che le sue mosse in campo contro la Fiorentina.

IL TWEET – Ravezzani scrive: “Io non credo che la priorità dell’Inter sia seguire la battaglia personale di Conte con una parte dei giornalisti. Perché alla fine soprattutto di questo si tratta. Prima viene la squadra, poi i personalismi. È ora di voltare pagina e pensare solo al Genoa dopo troppe polemiche. Inutili se non dannosi i cambi di Conte con la Fiorentina. Occasione sprecata”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni: “Conte comincia a capire cosa significa essere avversario della sua ex squadra, probabilmente non si aspettava tutto questo, non avrebbe mai immaginato di dover combattere contro queste schifezze fuori dal campo, ora che idea si sarà fatto vedendo la sua ex squadra dall’esterno?”.

PRO E CONTRO – C’è chi scrive: “Può anche aver ragione (nel caso specifico), ma allora alla Juventus dovevi saltare SEMPRE le conferenze stampa, per gli stessi motivi”. Un altro replica: “Una volta tanto sono d’accordo con lui. A tutto c’è un limite. Anche se per me con la questione Mihajlovic si era già ampiamente sprofondati nell’inopportuno e nel buio più assoluto del giornalismo sportivo”.

DIFESA – Lo sfogo post-partita è stata una consolazione per qualcuno: “Godo, mi rode per il pari…ma sono gioie”. La grinta del tecnico piace a tutti i tifosi nerazzurri: “Come Conte difende i giocatori non attaccandoli mai pubblicamente, così la società difende il suo allenatore! “.

LA SOCIETA’ – I fan sono d’accordo con le decisioni del club: “Se l’Inter non proseguisse si sdoganerebbe l’insulto puro ad un tesserato e sarebbe inammissibile, di qualunque tesserato si parli” o anche: “Quello che l’Inter deve fare o dire non sta certamente a te deciderlo caro Fabio !”.

DOVERI – C’è chi sottolinea: “Per questa Inter al momento Conte è tutto, quindi forse al momento sono costretti ad assecondarlo in tutto, magari anche in cose, come questo scontro con i giornalisti, di cui farebbero volentieri a meno” e infine: “Conte alla Juve fu difeso nonostante una squalifica di 6 mesi sarebbe giusto che anche l’Inter stia al fianco del suo condottiero, se tale lo ritiene no?!?”.

SPORTEVAI | 16-12-2019 09:32