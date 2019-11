"Da Sarri non me lo sarei mai aspettato"

È stato un fedelissimo di Maurizio Sarri per tre stagioni. Nella prima, a Empoli, ha assaporato la gioia di essere titolare in serie A. Nelle altre due, a Napoli, ha avuto la possibilità di tornare a difendere i pali della squadra della sua città, quella per la quale tifava da bambino e con cui aveva debuttato in A nel 2009, ancora giovanissimo. È un rapporto speciale, insomma, a legare Luigi Sepe all’attuale tecnico della Juventus.

L’intervista – Il portiere del Parma ha concesso un’intervista a Sportitalia, nella quale ha affrontato vari argomenti. Un passaggio molto interessante, però, riguarda proprio le scelte di Sarri. Sepe lo conosce bene, ha vissuto a stretto contatto con l’allenatore prima in Toscana e poi all’ombra del Vesuvio. Ecco perché le sue parole assumono una valenza particolare, soprattutto quando si parla della sua decisione di intraprendere una nuova avventura.

Sorpreso – Sepe non ha nascosto la sua sorpresa quando ha appreso la possibilità del passaggio alla Juventus dell’ex tecnico del Napoli: “Non mi sarei mai aspettato dal mister la scelta che sarebbe andato alla Juve perché dalle parole che diceva era un allenatore che non avrebbe mai accettato la Juve. Poi nella vita si cambia perché ci sono degli aspetti che purtroppo non possiamo vivere e solo lui sa perché ha accettato questa squadra”.

Grandissimo – Non è rimasto sorpreso Sepe, invece, dai buoni risultati collezionati subito da Sarri nella sua esperienza al timone del club bianconero: “Che avesse fatto bene ne ero consapevole. Sapevo che avrebbe fatto bene dall’inizio perché come allenatore è un grandissimo”.

I precedenti – In passato altri calciatori guidati da Sarri a Napoli avevano manifestato la propria sorpresa di fronte a un trasferimento del tecnico a Torino. Insigne aveva parlato apertamente di tradimento, provocando la replica del tecnico in conferenza stampa: “In pubblico bisogna dire certe cose, negli sms che mi mandano i miei ex calciatori c’è scritto altro”. Mertens, invece, aveva chiesto apertamente al suo ex allenatore: “Vincere alla Juventus sarebbe lo stesso che a Napoli?”. In questo caso Sarri non ha ancora risposto.

