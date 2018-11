Da Tacconi consigli a Buffon: Se il fisico non regge, smetti

“Normale che quando sai che il tuo fisico non regge più sia meglio smettere piuttosto che fare figuracce. Noi abbiamo retto a lungo, ma il mio calcio era diverso da oggi, Più atletico, più duro”. Intervistato dal sito di Gianluca Di Marzio risponde così Stefano Tacconi a una domanda sulla scelta di Buffon di continuare a giocare e di andare al Psg. L’ex portiere della Juventus, dopo aver indicato i bianconeri come una delle squadre candidate alla Champions (“è sempre difficile, ma questo può essere l’anno buono”) parla dal Romulo Day a Genova e riserva una parola buona anche a Donnarumma, da lui spesso criticato in passato (Ebbe a dire” non sa parare o meglio, chi lo allena sta sbagliando. Mi piace di più suo fratello, più forte ed esperto”). Stavolta Tacconi è soft :“Bisogna avere fiducia e dare tempo. Alla Nazionale come a Donnarumma, stanno migliorando”.

PAROLE DI FUOCO – Non è la prima volta che Tacconi parla di Buffon. Quando stava per lasciare la Juve disse: “Se va a Parigi per soldi lo capisco, ma se ci va per la Champions beh spero che arrivi in finale con il PSG contro i bianconeri e perda un’altra volta, del resto ne ha perse due di finali e non c’è due senza tre. Perin invece ha sbagliato a scegliere la Juve, in questa maniera rischia di giocare solo in Coppa Italia. Non è mai stato facile alla Juve sostituire un altro, si viene da generazioni di 10-12 anni. Io ho sostituito Zoff, Peruzzi ha sostituito me, poi dopo due anni di Van der Sar ne sono arrivati 17 di Buffon”. Fece ben più scalpore invece la dichiarazione di Tacconi dopo la gara della scorsa stagione col Real Madrid e dopo lo sfogo di Buffon contro l’arbitro per il rigore assegnato allo scadere alle merengues. A Rmc Sport Tacconi fu durissimo: “Fossi stato in Buffon sapendo di smettere, avrei spaccato la faccia all’arbitro. Sarebbe stata la grande fine di una carriera stupenda. Non puoi dare un rigore così al 95′. Psicologicamente tutti sono in tensione e non puoi dare un rigore così”.

SPORTEVAI | 20-11-2018 09:52