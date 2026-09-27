Da Thiago Motta a Laurent Blanc, i dimenticati delle panchine: cosa fa l'ex Juventus

Tanti i tecnici di grido a spasso, dai big Conte e Guardiola a Deschamps e Nagelsmann, da Donadoni a Nicola e Pecchia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ stato accostato anche quest’anno a tanti club, in Italia come in Europa, dal Napoli alla Lazio fino alla nazionale italiana ma Thiago Motta resta ancora nella (lunga) lista degli allenatori a spasso. L’ex Juventus infatti non è l’unico a rientrare nell’elenco dei “dimenticati” in attesa dell’occasione giusta.

Che fine ha fatto Thiago Motta

Era il marzo del 2025, la Juventus aveva perso male con la Fiorentina (3-0) quando il club bianconero decise di considerare – dopo soli 9 mesi – l’avventura con Thiago Motta. Da quel giorno il tecnico italo-brasiliano non ha più rilasciato dichiarazioni, tranne un breve comunicato per ringraziare tutti, nè ha allenato altre squadre. Schivo e riservato anche sui social l’allenatore ha preferito concentrarsi sulla famiglia, lunghe vacanze e relax. Il 1 giugno 2026 la Juve ha attivato una clausola presente nell’accordo in favore del club bianconero che consente la risoluzione anticipata del contratto, che scadeva nel 2027. Motta si sta guardando intorno ma ha già detto parecchi no, in attesa di un progetto che possa soddisfarlo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutti i big a spasso

Tra i big a spasso ci sono ovviamente anche Antonio Conte e Pep Guardiola anche se l’ex Napoli difficilmente entra a stagione in corso mentre lo spagnolo ha fatto sapere di voler prendersi un anno sabbatico. Dopo i Mondiali sono liberi allenatoridi grido come Didier Deschamps, Julian Nagelsmann, Ronald Koeman, Rudi Garcia e Marcelo Bielsa.

Quanti italiani in attesa

Tra chi aspetta da tempo invece c’è Laurent Blanc che dopo l’avventura da ct della Francia è rimasto a lungo fermo, ha allenato poi l’Al-Rayyan, il Lione per un solo anno e la sua ‘ultima panchina è stata quella del club saudita dell’Al-Ittihad, guidato da luglio 2024 a settembre 2025.

Anche in Italia sono parecchi i nomi su piazza: l’ultima panchina di Roberto Donadoni – dopo un’assenza di 5 anni. – è stata quella dello Spezia in Serie B, terminata il 23 marzo 2026 con una separazione consensuale ma ci sono anche tra gli altri Roberto D’Aversa, Davide Nicola, Fabio Pecchia (1973, Leonardo Semplici, Andrea Sottil e Paolo Zanetti.