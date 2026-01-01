Da Vlahovic a Maignan, quanti affari a parametro zero: la top-11 degli svincolati che a gennaio possono firmare con chi vogliono

Il mercato può accendersi già a gennaio grazie ai tanti contratti in scadenza a giugno. Numerosi big del calcio internazionale sono infatti liberi di firmare pre-accordi a parametro zero. Tra questi spiccano nomi pesantissimi come Vlahovic, Maignan e Bernardo Silva . Una situazione che potrebbe cambiare gli equilibri della prossima sessione estiva.
Upamecano guida la lista dei più preziosi
Secondo i dati di Transfermarkt, il giocatore con il valore più alto è Dayot Upamecano del Bayern Monaco , stima 70 milioni. Alle sue spalle i difensori Marc Guehi e Ibrahima Konaté , seguiti poi da Dusan Vlahovic . I centravanti della Juventus precedono Bernardo Silva e Mike Maignan . Nella top ten figurano anche McKennie, Ruben Neves e Mykolenko .
Da Lewandowski a Benzema: esperienza a costo zero
Scorrendo l’elenco emergono anche campioni affermati come Lewandowski, Benzema e Icardi . Presenti big del Bayern, del Real Madrid e del Manchester United, tra cui Neuer, Goretzka e Casemiro . Nonostante l’età, il loro valore resta significativo. Per molti club rappresentano colpi di esperienza senza costi di cartellino. Figurarsi, poi, per l’Italia dove già diversi vecchietti storici hanno trovato gloria come Modric e Vardy.
Serie A osserva: Vlahovic, Dybala e Maignan
Anche la Serie A è protagonista con diversi nomi in scadenza. Oltre a Vlahovic e Maignan, spiccano Dybala , Pellegrini e Mkhitaryan . In particolare, la Joya potrebbe decidere di abbandonare il Belpaese e fare ritorno in patria, dopo ben 14 anni di onorata carriera tra Palermo, Juventus e Roma. Attenzione anche a giocatori come de Vrij, Spinazzola e Kostic potenzialmente utili a tanti club. Da gennaio, il futuro di molti potrebbe essere deciso lontano dall’Italia.
La top 11 dei parametri zero
Maignan; Guehi, Konaté, Upamecano; Carvajal, Bernardo Silva, Goretkza, Mykolenko; Dybala; Lewandowski, Vlahovic.
E insomma, a metterla in campo, verrebbe fuori anche una formazione più che dignitosa. Forse già competitiva per la nostra Serie A. Tocca essere scaltri e anticipare le mosse avversarie, per accaparrarsi quanto prima i gioielli più luccicanti e soprattutto più utili alla causa. Facendo attenzione alle trappole.