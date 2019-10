Dacia Arena sempre più green e sostenibile

La Dacia Arena è sempre più green e sostenibile grazie alla partnership tra l’Udinese e Bluenergy Group: il club friulano e l’azienda di fornitura di luce, gas e servizi per la terza stagione consecutiva confermano la collaborazione e la arricchiscono di nuove iniziative sia nel campo della sostenibilità che a supporto del tifo bianconero.

Grazie alla partnership, la Dacia Arena sarà tra i primi stadi d'Italia a impatto zero per quanto riguarda le forniture di energia elettrica e gas metano. In particolare, lo stadio sarà alimentato con forniture di energia elettrica green e gas naturale a impatto zero.

Bluenergy Group continuerà a essere anche per la stagione 2019/2020 Back Jersey Sponsor della squadra bianconera ed Energy Partner e il logo continuerà ad apparire sul retro delle divise con cui i giocatori bianconeri disputano le partite del campionato di Serie A.

SPORTAL.IT | 29-10-2019 17:09