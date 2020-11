Dagli juventini assist a Paratici: "Il 10 perfetto per Pirlo”

Una delle critiche più frequenti che i tifosi della Juventus hanno rivolto alla società in questa prima parte della stagione è quella di non aver fornito ad Andrea Pirlo un centrocampista di qualità, ovvero un giocatore in grado di illuminare il gioco e servire le punte aggiungendo imprevedibilità alla manovra bianconera.

I problemi tra Luis Alberto e la Lazio

Logico, dunque, che la notizia dei dissapori tra Luis Alberto e la Lazio abbia acceso l’interesse del tifo juventino in ottica mercato: la frattura tra lo spagnolo e il presidente biancoceleste Lotito – per ora non insanabile – è vista dai supporter bianconeri come un’occasione da sfruttare per colmare il vuoto nell’organico della Vecchia Signora.

La voglia degli juventini di vedere Luis Alberto in bianconero emerge con forza dai social network, dove sono tanti i messaggi che invitano Fabio Paratici a provare a prendere lo spagnolo.

I tifosi bianconeri sognano l’ingaggio dello spagnolo

“L’ho detto, prendiamolo. Luis Alberto è così sottovalutato!”, il commento di Isaac. “Luis Alberto potrebbe finire sul mercato già a gennaio sarebbe per la Juventus un ottimo acquisto”, aggiunge Carlo. “Magari riuscissimo a prenderlo, in mezzo ci serve qualità: è il 10 perfetto per Pirlo”, il parere di Giovanni.

Group gradirebbe l’acquisto dello spagnolo, ma vorrebbe vedere anche altri rinforzi: “Lo vedo bene alla Juventus un bel centrocampo con Pogba, Luis Alberto, Arthur e Rabiot”. Error, invece, ironizza sui ritardi degli stipendi della Lazio denunciati dal giocatore: “Caro Luis Alberto alla Juventus non ci sono problemi di pagamento di stipendi, ti aspettiamo”.

Sandro, invece, preferirebbe un altro centrocampista: “Sto ancora ammirando Locatelli, che starebbe benissimo con la maglia della Juve addosso”.

SPORTEVAI | 24-11-2020 10:42