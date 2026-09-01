Dai Mondiali di Pokémon a San Francisco molte novità per il 30esimo anniversario

Si sono tenuti a San Francisco i Campionati Mondiali Pokémon 2026 e la prima edizione di PokémonXP, una grande festa per giocatori e appassionati

San Francisco, 1 set. (askanews) – Si sono tenuti a San Francisco i Campionati Mondiali Pokémon 2026 e la prima edizione di PokémonXP, una grande festa per giocatori e appassionati in un anno particolarmente significativo perché si celebrano i 30 anni dei Pokémon, ormai consolidato fenomeno globale. I Mondiali hanno visto le competizioni sia di videogiochi sia del gioco di carte collezionabili, con anche partecipanti italiani come Giovanni Piscitelli. “Io penso – ha detto – che il segreto della longevità dei Pokémon sia un po’ all’effetto nostalgia, un po’ il fatto che appunto ci abbiano accompagnati durante la nostra infanzia e le persone che sono cresciute con il brand sono diventate anche genitori e hanno trasmesso loro passione ai loro figli”. I Mondiali, dove a farla da padrone sono stati i concorrenti giapponesi, sono stati anche l’occasione per molti annunci, come un film d’animazione inedito, novità nei videogame e nel gioco di carte collezionabili, con l’arrivo di nuovi Pokémon della serie Megaevoluzioni. Annunciata anche la nuova sede dei Mondiali, che nel 2027 si terranno a Singapore.