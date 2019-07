E' durata poco l'esperienza di Dairis Bertans com i New Orleans Pelicans. Il Khimki ha annunciato di avere messo sotto contratto l'ex giocatore dell'Olimpia, che a fine febbraio aveva lasciato il biancorosso per trasferirsi in Lousiana.

Il classe 1989 lettone ha sottoscritto un biennale con il suo nuovo club.

SPORTAL.IT | 08-07-2019 16:27