Daisy Osakue si prende la rivincita: impresa dell'Azzurra

Daisy Osakue si è qualificata per la finale del lancio del disco agli Europei di atletica a Berlino. La 22enne atleta torinese, unica tra i lanciatori azzurri, dopo un primo tentativo andato a vuoto ha ottenuto l’ottima misura di 58,73 al secondo lancio, ottenendo il pass per la finale di sabato.

Una rivincita per l’Azzurra, che non ha risentito della pressione psicologica creatasi per il polverone mediatico sollevato dopo l’aggressione avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Moncalieri, quando fu ferita all’occhio da tre ragazzi su un’auto in corsa. Una disavventura che aveva messo a rischio la sua partecipazione alla rassegna continentale e l’aveva esposta a polemiche (e anche minacce sui social) di ogni tipo.

Questa la prima reazione dell’Azzurra, ai microfoni della Rai: “È la ciliegina sulla torta, quello che serviva per dimenticare quello che è successo, perdono tutti. Per me la finale era un sogno, questo Europeo sta già iniziando alla grande, dopo tutto quello che ho passato mi ero detta: “o la va o mi spacco”. Ed è andata, è bellissimo”.

“Ci speravo ma mai mi sarei aspettata di andare in finale con la Q maiuscola, cioè con la qualificazione diretta, senza le ansie del ripescaggio o della posizione. Sono in finale, assurdo. In questo lancio ci sono mesi e mesi di allenamento, rabbia, felicità. Il mio gruppo da Torino è venuto a farmi il tifo con uno striscione: “Forza Daisy, lancia lontano o vai a casa”. Non volevo andarmene a casa, così ho dovuto lanciare lontano. Sono felicissima, non mi importa di quello che è successo prima, adesso si guarda solo avanti e spero di divertirmi anche in finale”

Adesso il sogno continua: sabato si giocherà il tutto per tutto per poter arrivare a una medaglia che avrebbe dell’incredibile.

SPORTAL.IT | 09-08-2018 11:05