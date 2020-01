Dakar, grande spavento per Fernando Alonso

Spavento per Fernando Alonso nella decima tappa della Dakar 2020. Il pilota asturiano è stato protagonista di uno spettacolare quanto pauroso incidente con la sua Toyota, che si è capottata due volte dopo il passaggio su una duna particolarmente insidiosa.

Nessun danno fisico in ogni caso per l’ex ferrarista e per Marc Coma, e neanche la loro Hilux ha riportato problemi particolari, a parte un parabrezza infranto e subito sostituito. Grazie all’assistenza tecnica i due hanno ripreso la gara, chiudendo in 35esima posizione con un distacco di oltre un’ora dal vincitore della giornata, Sainz.

“È un palcoscenico incredibile – aveva detto pochi giorni fa Alonso, in un’intervista a Crash.net – Essere competitivi e lottare per la vittoria è fantastico. E’ difficile credere che sono salito su una macchina da rally solo un paio di mesi fa, e ora lotto con i migliori. È un sogno che continua a crescere, ora voglio solo continuare così”.

SPORTAL.IT | 15-01-2020 12:02