Dal campo al barbiere: Cristiano Ronaldo c'è sempre

Il mondiale è l’evento calcistico per eccellenza, tutti sognano di alzare la coppa del mondo e di scrivere la storia del proprio paese. I grandi campioni, le grandi stelle non possono mancare in un palcoscenico così importante: la gente si affida a loro per vincere la Coppa. I tifosi non vedono l’ora di ammirare i propri idoli sul terreno di gioco e, per dimostrare sempre di più il loro affetto verso i propri beniamini, si fanno disegnare i campioni del mondiale sui capelli: si chiama Mike Rivera, il barbiere di Bogotà che scolpisce sui capelli il volto dei giocatori più famosi che parteciperanno al mondiale in Russia.Tra i calciatori più rappresentati ci sono Cristiano Ronaldo e Falcao.

Il fenomeno portoghese ha conquistato cinque volte la Champions League ed è reduce dalla terza consecutiva: nel post gara della finale contro il Liverpool, l’attaccante classe 1985 ha dichiarato che non era sicuro di restare a Madrid la prossima stagione mettendo in ansia tutti i sostenitori madridisti. Le squadre a cui è stato accostato maggiormente sono Paris Saint Germain e Manchester United ma Florentino Perez ha prontamente risposto offrendo un super rinnovo di contratto a 25 milioni a stagione più 7,5 milioni di bonus: il portoghese non ha ancora dato una responso definitivo all’offerta del presidente madrileno, molto probabilmente si saprà dopo il Mondiale.

Falcao è un giocatore fondamentale per la Colombia e per il proprio paese: l’attaccante del Monaco è stato costretto a saltare la coppa del Mondo in Brasile nel 2014 per un infortunio al crociato e giocherà in Russia il suo primo mondiale da protagonista. Il classe 1986 è stato accostato al Milan in un possibile scambio con Andre Silva, operazione prontamente smentita dal direttore sportivo rossonero Mirabelli: ” non è fattibile, il portoghese è giovane e promettente, mentre Falcao è nella fase finale della carriera”.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 13:35