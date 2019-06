Dal Napoli alla Juve, lo chef: Un altro top pronto a dire sì

Dopo Higuain, Sarri. E dopo Sarri, forse, un altro tassello importante del Napoli potrebbe vestirsi di bianconero. Lo ha già confidato agli amici più stretti, ha fatto sapere loro che in caso di chiamata da parte della Juventus non direbbe di no. Di chi si tratta? Di un centrocampista che ha giocato per quattro stagioni e mezza all’ombra del Vesuvio, perno della nazionale di Mancini, ma soprattutto stimatissimo da Sarri che lo ha voluto anche al Chelsea. Di Jorginho, insomma.

La rivelazione – A rendere manifeste le intenzioni del regista italo-brasiliano è il suo testimone di nozze, lo chef Bobò, proprietario dell’omonimo ristorante nel porto di Pozzuoli, frequentato non solo dagli amanti del buon pesce, ma spesso anche da calciatori e dirigenti del Napoli. In un passaggio di un’intervista a Il Mattino Giuseppe Bruno (questo il nome all’anagrafe di Bobò) ha prima detto la sua su Sarri alla Juve – “Come tifoso sono deluso, si capisce. Ma non mi ha deluso come uomo: ha fatto la gavetta, adesso arriva un ingaggio importante” – e ha poi deciso di “rivelare un segreto: se la Juve chiama, risponde positivamente anche Jorginho“.

Il testimone – Nessun dubbio da parte di Bobò sulla veridicità della confidenza dell’amico calciatore: “Jorginho è mio amico, sono suo testimone di nozze. Mi ha detto: se mi vogliono ci vado. Il calcio è business”. Come reagirebbero i tifosi azzurri al possibile nuovo tradimento? Qualcuno ha già detto la sua sui social: “Ormai ci abbiamo fatto il callo. Ma la Juve in quel ruolo è coperta con Pjanic, al posto di Jorginho non è che le serve un terzino? Hysaj sarebbe perfetto per Sarri...”.

SPORTEVAI | 21-06-2019 12:34