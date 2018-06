Dal Portogallo: Inter vicina a Cristiano Piccini

L’Inter è molto vicina a Cristiano Piccini, terzino cresciuto nella Fiorentina ma in forza allo Sporting Lisbona.

Lo sostiene il media portoghese ‘Record’ che parla addirittura di trattativa in fase avanzata: l’offerta dei nerazzurri sarebbe di 15 milioni di euro più cinque di bonus.

Nei giorni scorsi anche la Roma e la Juventus avevano sondato la pista per il 25enne che ha lasciato l’Italia nel 2014 per trasferirsi prima al Real Betis in Spagna e poi in Portogallo per vestire la maglia dei biancoverdi.

SPORTAL.IT | 08-06-2018 12:35