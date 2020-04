Dal River: "Higuain vuole la Juve"

Il direttore sportivo del River Plate Enzo Francescoli in un'intervista a Tuttojuve.com ha per ora allontanato Gonzalo Higuain dai Millonarios: "Deciderà lui, oggi vuole rispettare il contratto con la Juve e vedremo più avanti. Sono stati rumors, non c'è stato niente ufficiale. Per noi ovviamente è importante che il giocatore voglia tornare da noi, aspetteremo per parlarci ufficialmente in futuro".

"È sempre bello che un idolo del River possa tornare a vestire la nostra maglia. Chiaramente dipenderà da lui, dalle sue idee. Per noi è un giocatore importantissimo, è cresciuto qui e anche suo padre ha giocato al River. Vedremo cosa deciderà in futuro".

SPORTAL.IT | 30-04-2020 13:07