Dal web arriva un altro titolo per la Juve

Nel calcio moderno sembra che i risultati ottenuti in campo e quelli ottenuti sui social viaggino quasi a braccetto. Le due squadre che disputeranno la finale di Champions League sono Liverpool e Tottenham, ed entrambe sono riuscite nell’impresa mentre volavano sui social. La diciassettesima edizione del “The European Football Club”, lo studio realizzato da IQUII Sport, fornisce i dati su tutte le società europee anche a livello di fan su internet i dati che ne emergono sono chiarissimi: complessivamente, Liverpool e Tottenham sono cresciute rispettivamente del 4.99% e del 4.98%, le migliori prestazioni in termini di crescita percentuale tra le top 20 d’Europa.

Vola la Juventus – E guardando in casa nostra cosa succede? I campioni d’Italia per l’ottava volta consecutiva si portano a casa anche un altro riconoscimento, stavolta virtuale. Facendo registrare una crescita del 2.45% sui propri canali social la Juventus ha scavalcato il Bayern Monaco entrando fra le prime cinque squadre del mondo (75,2 milioni di followers contro i 74,1 milioni dei tedeschi), rimanendo largamente la numero uno fra le squadre della Serie A.

Effetto Ronaldo – Indubbiamente a dare un grosso impulso a tutti i social della società bianconera è stato l’approdo nella scorsa estate del fuoriclasse portoghese, che da solo riesce ad attirare l’attenzione di una fetta di web impressionante, risultando fra gli sportivi più seguiti in assoluto. Non è da esclduere che in futuro nel prendere un giocatore si controlli anche quanti followers abbia.

SPORTEVAI | 21-05-2019 11:06