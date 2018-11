Dalbert: "Fortunato di essere all'Inter"

Il terzino dell'Inter Dalbert Henrique in un'interivsta al canale tematico nerazzurro ha parlato della sua esperienza a Milano: "L'Inter per me è stata una grande rampa di lancio. È stata la più grande fortuna della mia vita e posso dire che in questo momento l'Inter è tutto per me e per la mia famiglia. Tutti tifiamo Inter, io tifo Inter. Per me è emozionante giocare con questo club. Mi sono adattato abbastanza bene, anche sul campo. Ho imparato tanto sul calcio italiano. Sto migliorando tanto, ma non c'è qualcosa in cui ho difficoltà".

"Ho stretto con Miranda, perché è brasiliano, e con Joao Mario perché parliamo la stessa lingua. Ma anche con Keita. Diciamo che mi trovo bene con tutti".

Le differenze tra l'Italia e il Brasile: "ì, qui è tutto più organizzato. C'è la tattica, c'è molta intensità. La differenza è questa. Il calcio brasiliano è molto bailado, quello italiano più tattico e duro. I miei idoli? Sono cresciuto vedendo giocare Roberto Carlos, è lui il mio idolo. Attualmente Marcelo è il migliore al mondo. Poi mi piace molto Alaba per il suo stile di gioco".

