Dalic adesso batte cassa

Zlakto Dalic è stato il condottiero della Croazia finalista dell’ultimo Mondiale di Russia. Il commissario tecnico si era seduto sulla panchina croata solamente a novembre 2017, giusto in tempo per vincere i playoff contro la Grecia e per portare la sua squadra ai mondiali. La sua nazionale è stata poi protagonista di un torneo fantastico, che l’ha portata a un passo dal sogno, infranto solamente dalla fortissima Francia in finale. Ora però Dalic vuole avere quello che si merita e pretende che i suoi successi vengano ricompensati, come ha rivelato alla testata Vecernji list. “Che piaccia o no, sono il secondo allenatore migliore del mondo. E l’ingaggio che prendo non è assolutamente in linea con questo risultato”.

Parole chiare da parte dell’allenatore della Croazia, che poi ha proseguito: “Ho due anni di contratto e potrei anche rimanere, ma già dopo marzo avevo fatto sapere che avrei lasciato la panchina. Non sopporto che qualcuno che non ha mai preso a calci un pallone in vita sua possa decidere del mio futuro con la Croazia”. Il tecnico croato aveva confermato, a margine della festa per il secondo posto al Mondiale, che avrebbe potuto allenare il Real o il Barcellona, ma che la sua squadra sarebbe sempre rimasta la Croazia. Ora però l’allenatore di Livno pretende anche che i suoi sforzi vengano ricompensati. Il tecnico era infatti il 24esimo Ct del Mondiale di Russia per quanto riguarda l’ingaggio percepito dalla propria Federazione.

Dalic ha concluso parlando del passato prossimo, ovvero della finale di Mosca. “Sono triste e lo sarò per il resto della mia vita. Rimarrà un rimpianto, perchè non siamo campioni del mondo, ma avremmo dovuto vincere noi per il gioco espresso. Ma Dio ha voluto altrimenti. E non abbiamo perso contro una squadra più forte, ma solo più fortunata. E un dolore del genere non passa”.

SPORTAL.IT | 24-07-2018 15:55