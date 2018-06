Dalic liquida Kalinic: "Mi servono giocatori sani"

Il commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, in conferenza stampa liquida così Nikola Kalinic, che si è rifiutato di entrare in campo: "Si stava scaldando nel finale contro la Nigeria, lo volevo mettere ma mi hanno detto che non sarebbe entrato".

"Lo stesso era successo contro il Brasile e l'Inghilterra. Mi servono giocatori sani, che possano aiutare la squadra e i compagni. L'ho rimandato a casa perché evidentemente non è così, se per tre volte non sei pronto…".

