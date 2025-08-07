Dall’Atalanta un segno di pace per Lookman: la mossa della Dea prima di riaprire il dialogo con l’Inter

L’attaccante non si è presentato al terzo allenamento di fila a Zingonia, ma il club ha scelto di non multarlo: un tentativo per risolvere una situazione in stallo

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Ademola Lookman salta un altro allenamento con l’Atalanta, ma la Dea sceglie di chiudere un occhio: nessuna multa per l’attaccante nigeriano. Si tratta di una mossa strategica: il club di Antonio Percassi vuole provare a ricomporre il rapporto col giocatore prima di riaprire la trattativa con l’Inter.

Atalanta, Lookman salta un altro allenamento

Anche oggi Ademola Lookman non s’è presentato all’allenamento dell’Atalanta, confermando di non voler tornare indietro sulla sua decisione di lasciare il club bergamasco: dopo aver fatto pressione per il passaggio all’Inter e aver visto la Dea rifiutare l’offerta da 45 milioni (bonus inclusi) dei nerazzurri, il nigeriano ha rotto col suo club e lasciato Bergamo. Il messaggio è chiaro: Lookman non intende più giocare per l’Atalanta e il passaggio all’Inter, nei suoi pensieri, è l’unica soluzione allo stallo che si è creato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nessuna multa per Lookman

Di fronte alle scelte polemiche e dirompenti del proprio giocatore, però, l’Atalanta ha scelto di non alzare la voce. Dopo essere stata perentoria nei giorni della trattativa con l’Inter – “su Lookman decidiamo noi”, aveva detto l’a.d. Luca Percassi – la dirigenza della Dea ha scelto la linea morbida per reagire alle azioni del nigeriano. In particolare, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, l’Atalanta ha deciso di non multare il suo tesserato, nonostante questi abbia saltato ben tre giorni di allenamenti a Zingonia.

La strategia della Dea

La decisione dell’Atalanta non va interpretata come un tentativo di convincere Lookman a fare marcia indietro e a restare a giocare a Bergamo. Piuttosto, va inquadrata nell’ambito del dialogo con l’Inter, destinato inevitabilmente a riaprirsi. La dirigenza bergamasca ritiene che esasperare il rapporto con Lookman non faccia altro che favorire i nerazzurri al tavolo della trattativa: di fronte a una rottura completa, d’altra parte, la cessione all’Inter (e al prezzo che l’Inter impone) rappresenterebbe l’unica soluzione al caso Lookman.

E allora meglio tendere la mano al nigeriano e provare a riaprire il dialogo, nel tentativo di trovare una soluzione in grado di accontentare tutte le parti in gioco. Una strategia, questa, che però a questo punto potrebbe pagare soltanto se – come chiede l’Inter – l’Atalanta indicasse finalmente un prezzo per la cessione del cartellino dell’attaccante. E se quel prezzo non fosse troppo distante dai 45 milioni dell’ultima offerta presentata dall’Inter.