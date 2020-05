Dall'Inghilterra: "Klopp ha scelto, vuole il napoletano"

Senza la qualificazione alla prossima Champions League, sono molti i tifosi del Napoli che pensano che Aurelio De Laurentiis possa prepararsi ad una cessione eccellente nella prossima sessione di calciomercato. Tra i top player azzurri, quello che ha la probabilità più alta di fare le valigie è Kalidou Koulibaly: da anni ormai i top club europei lo osservano e inoltre cedendolo ADL si libererebbe dell’ingaggio più pesante in questo momento all’interno del roster azzurro (il senegalese guadagna 6 milioni di euro netti a stagione).

Klopp sogna la coppia Koulibaly-Van Dijk

Le ultime novità riguardanti la possibile cessione di Koulibaly arrivano dall’Inghilterra: secondo la stampa britannica, infatti, il Liverpool sarebbe pronto a sferrare l’attacco decisivo per il centrale senegalese. Il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha infatti un sogno: quello di affiancare KK a Virgil Van Dijk e formare così una coppia difensiva insuperabile, probabilmente la migliore in Europa.

“Non penso che ci sia nessuno meglio di loro, non ci sarà un’altra coppia così”, pare abbia confidato Klopp ai suoi collaboratori, secondo quando riportato dal Daily Mirror. Non solo: secondo i media britannici KK avrebbe rifiutato la corte del Psg per volare a Liverpool.

Tifosi dei Reds in estasi, napoletani preoccupati

La notizia è stata ovviamente accolta con enorme entusiasmo dai supporter dei Reds e con altrettanta preoccupazione da quelli del Napoli. “Immaginate Koulibaly insieme a Van Dijk – scrive Mark, tifoso dei Reds, su Twitter – È l’unico modo per migliorare quella che è già la migliore difesa del mondo”. “KK è uno dei migliori difensori del mondo ed è assai meglio di Lovren e Matip”, aggiunge Jay.

I tifosi del Napoli, invece, si augurano che il senegalese resti in azzurro. “Non c’è nessuno come KK, sostituirlo sarà impossibile”, spiega Marco. “Non credo che partirà – aggiunge Lorenzo – lui è legato a Napoli e al Napoli. Alla fine resterà con noi”. Giovanni, invece, pensa che “saremo obbligati a cederlo. E dalla scelta del suo successore dipenderà molto del nostro futuro”.

SPORTEVAI | 08-05-2020 12:25