Dall'Inghilterra pesante attacco a Milan e Inter

I principali obiettivi di mercato di Milan e Inter provengono entrambi dalla Premier League: parliamo di Lucas Torreira, centrocampista attorno al quale Marco Giampaolo vorrebbe basare il suo progetto tecnico, e Romelu Lukaku, il bomber chiesto da Antonio Conte per sostituire Mauro Icardi, di cui i nerazzurri intendono liberarsi. I giornali italiani parlano di trattative avviate, per i media britannici invece entrambe le situazioni sono ben lontane dal giungere a conclusione. Anzi, le cifre di cui si parla in questo momento sono lontanissime da quelle richieste da Arsenal e Manchester United, rispettivi proprietari dei cartellini dei due giocatori.

TWEET VELENOSO. La fotografia di quello che pensano oltremanica delle trattative di Milan e Inter arriva da Kaveh Solhekol, giornalista di Sky Sport UK, che in un tweet prende apertamente in giro i due club milanesi. “Il Milan – scrive il giornalista – vuole pagare all’Arsenal 4,5 milioni di sterline per il prestito biennale di Lucas Torreira. L’Inter vuole dare al Manchester United 9 milioni di sterline per prendere Romelu Lukaku in prestito per due stagioni. Ma cosa fumano a San Siro?”.

I COMMENTI ITALIANI. Il tweet provocatorio del reporter britannico è rilanciato dal giornalista Fabio Ravezzani, che scrive “E ci prendono anche (giustamente) in giro”, ma nei commenti i follower italiani si mostrano piuttosto risentiti e fanno capire di credere sul serio alla possibilità di vedere Torreira al Milan o Lukaku all’Inter. “Direttore – scrive a Ravezzani un tifoso dal nickname Umili Origini – aspettiamo e vediamo come va a finire. Non inseguiamoli, e torneranno loro a proporsi”. “Vogliono denigrare come al solito le Italiane…”, commenta Joseph, mentre Antonio già prepara la vendetta: “Poi vediamo quando Lukaku arriverà in prestito oneroso per due anni ed obbligo di riscatto… ride bene chi ride per ultimo”.

SPORTEVAI | 28-06-2019 10:34