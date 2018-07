Dalla A ai dilettanti: i bianconeri si arrendono

L'Ac Cesena si è arreso, non ha presentato ricorso per iscriversi alla serie B dopo che la Covisoc ne aveva bocciato la richiesta di iscrizione: aveva tempo fino alle 19 di oggi.

La società romagnola ha comunicato di aver aderito all'istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica di Forlì. L'udienza del fallimento è fissata per il 9 agosto.

In mattinata la società, stando a quanto riferito dall’Ansa, aveva cercato un ultimo disperato tentativo, servivano 6 milioni per rientrare in gioco per l'iscrizione, ci sono stati nuovi contatti anche con la banca d'affari inglese che da giovedì scorso con una richiesta scritta si era mostrata interessata a rilevare la società.

Nel giro di pochissimi giorni i giocatori saranno tutti svincolati, alcuni si stanno già allenando con formazioni dove potrebbero presto militare. Il 20 luglio scade il bando indetto dal sindaco Paolo Lucchi per trovare gruppi disposti a fondare una nuova società che possa ripartire dai dilettanti, probabilmente dalla serie D.

C’è ovviamente grande amarezza nel vedere una società storica del calcio italiano essere costretta a ripartire praticamente da zero: nel passato campionato, grazie anche alla grande esperienza del tecnico, Fabrizio Castori, era arrivata la salvezza in serie B, senza neanche bisogno di passare dalle forche caudine dello spareggio.

Finisce così un'avventura di glorioso calcio di provincia durata 78 anni. Il Cesena nella sua storia ha disputato 13 campionati di A e vanta anche una partecipazione in Coppa Uefa nella stagione '75-'76.

Negli Europei 2016, fra i 23 della rosa convocati da Antonio Conte, risultano ben 5 ex giocatori del Cesena quali Emanuele Giaccherini, Marco Parolo, Graziano Pellè, Eder e Antonio Candreva. Nomi che non fanno che aumentare la tristezza per la fine che ha fatto la società bianconera.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 22:00