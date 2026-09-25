Padre brasiliano, mamma polacca, Harry Potter e l'amore per il rap: la straordinaria vicenda umana del talento Dominic Vavassori

“Mi rivedo in Vavassori“, Fabrizio Miccoli in una recente intervista ha battezzato nel migliore dei modi il nuovo enfant prodige dell’attacco rosanero. Il Palermo viaggia dritto verso il sospirato salto in Serie A, con mister Pippo Inzaghi al timone, grazie ad un ragazzo che dietro ha una storia umana davvero significativa. Un passato complesso, un presente nel profondo Sud dello stivale con la dannata voglia di emergere nel gotha del nostro pallone.

Questa vicenda esula in gran parte dagli effimeri novanta minuti vissuti in campo. Il romanzo reale che raccontiamo riesce ad abbattere il muro asettico del tatticismo. La parabola intima di Dominic Vavassori appartiene ad una categoria ormai rara. Parliamo di un intreccio tra vita privata, identità da scoprire e un riscatto personale costruito step by step mediante il ricorso ad elementi come passione, disciplina e talento.

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Le origini di Vavassori: una storia familiare tra Italia, Brasile e Polonia

Dominic è nato nel dicembre del 2005 a Bergamo e vanta origini italo-brasiliane-polacche. Il giovane attaccante giunto in prestito in Sicilia in estate sta conquistando il cuore del tifo rosanero non soltanto per la freschezza e l’imprevedibilità delle giocate, ma anche per l’autenticità del suo percorso. Per certi versi l’attuale numero 9 che illumina il Barbera ricorda uno che nel Palermo avrebbe voluto giocare senza riuscire ad esaudire il suo sogno: Totò Schillaci. Dietro quel sorriso contagioso e quello sguardo così determinato c’è un bagaglio interiore molto profondo, segnato fin dai primi anni dell’infanzia da un lungo viaggio di integrazione, dall’affetto assicurato dalla famiglia e da una serie di belle passioni. Harry Potter e il rap accompagnano da sempre le giornate di Vavassori. La composizione parentale non è banale. Papà brasiliano adottato ancora bambino da una famiglia bergamasca di Ponte San Pietro, mamma polacca. Da un lato Dominic ha ereditato l’amore per quel pallone rotola sull’erba, dall’altro invece l’interesse spasmodico per la lettura. Da sottolineare pure la presenza della sorella più piccola, pure lei protagonista sul rettangolo di gioco nella formazione Under 12 femminile dell’Atalanta. Capita sovente che il padre verdeoro porti tutta la famiglia all‘oratorio di Ornago per divertirsi in totale relax sempre con un pallone tra i piedi. Insomma, un ragazzo normale e genuino Vavassori. Dominic coltiva anche sane amicizie fatte di lunghe chiacchierate extra calcio per staccare comprensibilmente la spina dalle enormi pressioni del professionismo.

La scalata calcistica dal vivaio dell’Atalanta fino allo sbarco in Sicilia

Fin dai primi calci tirati nelle squadre locali bergamasche, la figura di Vavassori emerge per una feroce determinazione. Chi lo ha seguito da vicino durante la prima infanzia descrive un bambino estremamente focalizzato, capace di tramutare le inevitabili insicurezze in una energia positiva. Il campo quindi diventa il suo rifugio e la sua piattaforma per esprimere sentimenti, spirito di rivalsa e fantasia. Dominic ha mosso i primi passi con un pallone addirittura dai tempi dell’asilo nella Bugharese. Dal periodo nel vivaio del Tritium all’approdo nel 2017 alla corte dell’Atalanta a Zignonia il passo è stato breve e inevitabile viste le sue qualità. Da lì la scalata non si è più fermata fino alla compagine Primavera e al suddetto prestito al Palermo in Serie B.

Dalle metriche del rap alle giocate sul campo: il ritmo unico del numero 9 rosanero

La musica rap non è per Dominic un semplice passatempo o un qualcosa da ascoltare nelle cuffie prima del fischio d’inizio. Per l’attaccante rappresenta una vera e propria filosofia espressiva. Il rap infatti è il genere della strada, del racconto diretto, dell’urgenza di comunicare qualcosa sulle proprie origini e sul vissuto senza filtri. Vavassori si rivede nel ritmo serrato, nelle metriche controtempo e nella capacità di trasformare le difficoltà in arte e riscatto. Questa cadenza ritmica e istintiva si riflette anche sul campo. La sua giocata è sempre fantasiosa, vive di accelerazioni impreviste, cambi di passo e fulminee intuizioni. Sfera Ebbasta, Tedua e Capo Palza i suoi artisti preferiti.

Harry Potter e il paragone con Schillaci: fantasia e determinazione al servizio del Palermo

Eccoci alla curiosità per la lettura e per i libri di fantascienza. La passione intensa per Harry Potter svela il lato più riflessivo e sognatore del ragazzo. La celebre saga letteraria e cinematografica creata da Rowling ha accompagnato la crescita di Dominic, offrendogli un immaginario fatto di sfide apparentemente impossibili, amicizie indissolubili e perseveranza contro ogni avversità. Nel concreto del calcio quando punta l’avversario nell’uno contro uno Vavassori ricerca esattamente quel pizzico di imprevedibilità capace di meravigliare lo spettatore e cambiare il corso di un match.