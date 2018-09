Dalla camouflage a maglia stile-Verona, tifosi Napoli interdetti

Non solo la delusione per un pareggio che potrebbe costare carissimo al Napoli nel girone di ferro della Champions League, anche l’amarezza di vedere una maglia da gioco lontana dalla tradizione partenopea. Tantissimi tifosi hanno aspramente contestato sui social la divisa con cui Insigne e compagni si sono presentati al Marakanà di Belgrado: un azzurrino tendente al verde con inserti fluo che non si avvicina molto alla storica maglia azzurra e che ha fatto storcere il naso a tanti. “Sembriamo il Verona”, il commento meno acido.

Del resto da quando è il marketing a dettar legge s’è visto di tutto in questi decenni e non solo in Italia: fece scalpore il Barcellona in maglia rosa, scatenò l’ironia su twitter la maglia blu navy del Bordeaux in cui spiccavano le foto della città e di qualche tifoso in festa, colorate con tonalità accese come blu elettrico e viola mentre la scelta dell’Utrecht di inserire lo sponsor nel box bianco gigante scatenò una rivoluzione dei tifosi che protestarono al punto tale da indurre il club olandese a cambiarla.

Quest’anno sotto accusa da parte dei fan anche la maglia della Juventus, per via della “toppa” per il logo Jeep, incollata in orizzontale a congiunzione delle due strisce nere verticali che campeggiano nella parte frontale della maglia. A Napoli stesso discorso con la prima maglia: criticato il colletto e lo sfondo con la pantera ma alla fine è solo questione di abitudine. Tra le più criticate, proprio in casa Napoli, ci fu quella “mimetica”, la camouflage (che comunque ebbe breve vita in campo). Dopo diversi mesi risultò però essere tra le più acquistate negli store. I tempi delle casacche da identificazione perenna, del resto, sono terminati da tempo.

VIRGILIO SPORT | 19-09-2018 10:39