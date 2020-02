Dalla Francia chiamano lo juventino: "Lo vorremmo nostro capitano"

La Juventus si prepara ad affrontare la Spal a Ferrara in un clima infuocato, poi sarà tempo di Champions League e di sfidare il Lione. Dalla Francia arriva però un messaggio chiaro: i prossimi avversari hanno messo nel mirino uno dei giocatori attualmente a disposizione di Maurizio Sarri. E addirittura gli hanno promesso la fascia da capitano nel caso in cui dovesse decidere di proseguire la propria carriera in riva al Rodano.

Si tratta di Blaise Matuidi, giocatore del quale ha parlato apertamente Juninho Pernambucano, leggenda del Lione di cui è stato grande protagonista in campo a inizio secolo e per cui adesso lavora come direttore sportivo. E che ai microfoni di 'Canal+ Sport' ha parlato molto chiaramente del centrocampista francese attualmente a Torino.

"Matuidi è un campione. A noi un profilo con una tale esperienza, un leader del genere manca. Abbiamo una rosa molto giovane, e se dovessimo riuscire a portarlo a Lione potrebbe un giorno diventare anche il nostro capitano", ha spiegato il dirigente brasiliano.

Le sue parole di elogio per Matuidi però non si fermano qui: "Il presidente lo apprezza molto. Ho anche avuto modo di giocare personalmente contro di lui, e si è sempre rivelato un avversario di grande livello. Ci serve proprio un giocatore come lui".

Insomma, la partita tra Juventus e Lione potrebbe giocarsi non solo in campo, ma anche sul calciomercato. Anche perché l'asse tra le due squadre sembra caldo non solo dall'Italia alla Francia, ma anche in direzione opposta.

Il presidente del club transalpino, Jean-Michel Aulas, ha infatti rivelato che la Vecchia Signora è interessata a portare in terra piemontese il centrocampista Houssem Aouar.

"So che ci sono stati dei contatti tra i nostri dirigenti", ha spiegato. E la soluzione non sembra dispiacere affatto al numero uno del blasonato club della Ligue 1.

"Mi piacerebbe vedere Aouar alla Juventus in futuro, e spero che sia anche la sua ambizione", ha infatti aggiunto.

SPORTAL.IT | 22-02-2020 12:40