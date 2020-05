Dalla Francia: Milinkovic-Savic al PSG

Secondo Le10sport.com, il futuro di Milinkovic-Savic sarà in Ligue 1, esattamente al PSG. Il club francese sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta importante, pari a circa 60/70 milioni per convincere la Lazio a cederlo.

Da ricordare che il centrocampista serbo interessa a tanti club, anche alla Juventus che, in più occasioni, avrebbe chiesto informazioni sul giocatore di proprietà del club biancoceleste. Il patron Lotito, in passato, ha rifiutato offerte da 100 milioni per Milinkovic-Savic.

SPORTAL.IT | 28-05-2020 08:57