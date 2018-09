Dalla Francia rimandano Thiago Silva in serie A

La stampa francese rimanda Thiago Silva verso l'Italia.

Il difensore brasiliano, capitano sia della sua nazionale che del Paris Saint-Germain, andrà in scadenza di contratto con la società parigina nel 2020 e sembra lontano dal trovare un accordo per il rinnovo. E proprio per questo motivo potrebbe fare ritorno in serie A, dove già è stato grande protagonista con la maglia del Milan.

Se ne è detto convinto il sito 'Le10Sport', secondo cui il centrale potrebbe ripercorrere le Alpi al contrario già nella prossima estate, non per tornare a Milano, però, ma per raggiungere nuovi lidi.

I club interessati ad ingaggiarlo sarebbero Juventus, Roma o Napoli, che però dovranno fare i conti con il suo altissimo ingaggio. Solo spalmandolo in diverse stagioni l'operazione potrebbe essere fattibile, oppure attraverso un importante sacrificio da parte del giocatore.

SPORTAL.IT | 21-09-2018 21:50