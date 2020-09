Dalla Lazio il post-Koulibaly: napoletani spaccati

Il Manchester City attende e il Napoli non può ancora risolvere la grana riguardante il futuro di Kalidou Koulibaly: Aurelio De Laurentiis ha già chiarito che non cederà il suo miglior giocatore per meno di 80 milioni di euro, ma l’impasse in cui si trova la trattativa con il club inglese comincia a stancare il giocatore e anche la piazza.

Idea Acerbi per sostituire Koulibaly

Intanto il Corriere dello Sport avanza un nome nuovo per la possibile sostituzione di KK, quello di Francesco Acerbi, esperto centrale della Lazio. Acerbi, 32 anni, è stato probabilmente il difensore col miglior rendimento nella scorsa serie A e la sua esperienza permetterebbe di assorbire al meglio la partenza di Koulibaly e permettere ai giocatori appena arrivati arrivati (Rrahmani o l’eventuale nuovo acquisto Senesi) di ambientarsi con serenità.

Inoltre l’ex Chievo e Milan non ha ancora avviato la trattativa per il rinnovo del suo contratto con la Lazio (in scadenza nel 2023) e questo potrebbe essere un vantaggio per il Napoli.

Tifosi spaccati sul centrale della Lazio

La notizia ha suscitato reazioni differenti tra i tifosi azzurri. “Ma non abbiamo bloccato Sokratis e Senesi, a cosa serve Acerbi?”, si domanda Rosario che non ha ancora le idee chiare sulla strategia del club azzurro.

Per Aiden, invece, il Napoli dovrebbe rivolgere l’attenzione ad altri obiettivi: “Se fosse vero, significherebbe che il mancato arrivo di Gabriel ha spiazzato. Bisogna costruirsi un’alternativa sempre di 25 anni del livello di Gabriel”.

Sergio sfodera il sarcasmo: “Ma non sarà immaturo Acerbi?”, ma tra i tifosi del Napoli c’è anche chi apprezzerebbe l’arrivo del difensore della Lazio, come Luigi: “Acerbi è l’unico che può sostituire degnamente Koulibaly, è il difensore più forte in Italia. Magari venisse lui, e non tutti questi nomi che hanno fatto finora, tutti inferiore ad Acerbi”.

SPORTEVAI | 02-09-2020 11:05