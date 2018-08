Dalla Liguria: Parma-Foggia per Galabinov

Il Parma sta valutando l'acquisto dell'attaccante del Genoa Andrey Galabinov, punta classe 1988 che ha tante richieste anche in serie B, soprattutto da Foggia. Lo riporta il Secolo XIX.

Il centravanti bulgaro, accostato ai ducali anche lo scorso gennaio, è ormai finito ai margini del nuovo progetto del Grifone: non mancano le offerte estere, in particolare da Grecia e Turchia, ma la sua volontà è quella di restare in Italia. Galabinov ha segnato 3 reti in venti partite nello scorso campionato.

SPORTAL.IT | 06-08-2018 11:10