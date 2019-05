Dalla lite all’omaggio sul web: Gattuso fa pace con un rossonero

I risultati raggiunti sul campo non sono stati quelli desiderati, ma sull’impegno offerto da Rino Gattuso alla causa del Milan nessuno tra tifosi, dirigenti e giocatori stessi ha nulla da obiettare. Anzi, nelle ore successive all’addio dell’allenatore quasi tutti i calciatori rossoneri si sono sentiti in dovere di salutare e ringraziare pubblicamente il tecnico attraverso i social network.

ANCHE BAKAYOKO. Il post più sorprendente, da questo punto di vista, è sicuramente quello di Tiemoué Bakayoko, giocatore che con Gattuso non ha avuto di certo un rapporto facile: meno di un mese fa il centrocampista francese veniva multato per il ritardo all’allenamento e pochi giorni dopo il calcio italiano assisteva, durante Milan-Bologna, alla lite in panchina tra il giocatore e lo stesso Gattuso, con il primo che mandava visibilmente a quel paese il proprio allenatore. Dopo l’ufficializzazione dell’addio di Gattuso al Milan, Bakayoko è stato tra i primi a omaggiare il tecnico sul web, pubblicando una Instagram story che cattura un saluto affettuoso tra il giocatore e l’allenatore, accompagnato dalla scritta (in inglese) “Grazie di tutto Mister!”. Un gesto quantomai inatteso da parte del centrocampista, che ha poi salutato anche Leonardo alla stessa maniera: foto con il brasiliano e didascalia che recita “Grazie, grazie, grazie per avermi dato la possibilità di vestire questa favolosa maglia! Ti auguro il meglio Leonardo”.

LE DEDICHE. Naturalmente Bakayoko non è stato il solo a omaggiare Gattuso. Anche Frank Kessie ha scelto Instagram, postando una foto che lo ritrae mentre abbraccia il suo ex allenatore: “Ogni giorno e in ogni allenamento hai dato tutto per questa squadra. Grazie mister!”, la sua dedica. Praticamente identica l’immagine scelta da Ricardo Rodriguez, che su Instagram ha scritto: “Grazie per la fiducia che mi hai dato e per quello che mi hai insegnato! Sei una persona speciale, con grandi valori umani, corretto, onesto e che ha dato sempre il massimo! Grazie Mister!”. Suso, invece, ha ringraziato Gattuso per avergli fatto comprendere cosa significasse vestire la maglia rossonera: “Uomo vero, leader e capogruppo. Grazie a te ho capito tante cose, ma soprattutto cosa è il Milan. Sei speciale mister, buona fortuna”, le parole dello spagnolo.

SPORTEVAI | 29-05-2019 10:54