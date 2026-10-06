Agli Europei di Lubiana le staffette regalano l'oro tra gli Juniores e l'argento nei Seniores, con la Francia che si prende la rivincita. Domani le crono individuali: occhio a Longo Borghini

Un oro e un argento è il bottino giornaliero dell’Italia agli Europei di Lubiana, dove la medaglia più preziosa arriva dalla Mixed Relay della categoria Juniores, mentre quella d’argento se la prendono i Seniores, battuti dalla Francia che a distanza di un paio di settimane si prende la rivincita mondiale (allora fu l’Italia a chiudere davanti a transalpini). Metalli comunque pesanti che rimettono una volta di più l’Italia in testa al medagliere quando resta ormai una sola giornata di gare, che pure sarà la più densa di appuntamenti con tutte e 6 le cronometro (tre maschili e tre femminili) dedicate a Juniores, Under 23 ed Elite).

Francia troppo forte, ma l’Italia è comunque d’argento

C’era attesa per la rivincita tra Italia e Francia nella crono dei professionisti, con la formazione azzura che stavolta s’è dovuta accontentare del secondo gradino del podio. Non c’era Filippo Ganna (come da programma), ma Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero erano comunque reduci dall’oro di Montreal e hanno corso la frazione maschile assieme a Marco Frigo, così come due erano le reduci del successo in terra canadese, vale a dire Elisa Longo Borgini e Monica Trinca Colonel, cui s’è aggiunta Alessia Vigilia.

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I due terzetti transalpini si sono rivelati però superiori: Armirail, Cavagna e Guernalec hanno lasciato il testimone alle ragazze con 24 secondi di vantaggio, e quest’ultime (Kerbaol, Labous e Borras) hanno incrementato di ulteriori 48 secondi, con le italiane che hanno faticato soprattutto sullo strappo di Mozjanca, dove s’è staccata Trinca Colonel lasciando di fatto da sole le due compagne fino all’arrivo. Una prova senza particolari sorprese, peraltro ridotta a sole 6 squadre partecipanti, con l’exploit del Lussemburgo che ha soffiato il podio alla Polonia, seppur a oltre 3’30” dalla Francia.

Azzurra Ballan, è sempre festa: seconda medaglia d’oro

La giornata s’era però aperta con la vittoria della Mixed Relay Juniores, trascinata dal terzetto maschile composto da Enrico Andrea Balliana, Brandon Fedrizzi e Patrik Pezzo Rosola (che ha chiuso la prova con 4 secondi di vantaggio sulla Svizzera e 38 sull’Austria) e con le ragazze che hanno saputo ampliare il margine di vantaggio sulle più immediate inseguitrici, con la Polonia che ha chiuso seconda a 23 secondi e le svizzere terze a 30 secondi. Una vittoria che porta di nuovo la firma di Azzurra Ballan (presente in tutte e due le medaglie d’oro sin qui raccolte dalla spedizione italiana a Lubiana), Elisa Bianchi e Matilde Rossignoli.

Domani, come detto, gran chiusura con tutte le cronometro. E se le prove giovanili potrebbero dar adito a più di una sorpresa, quelle Seniores vedranno Longo Borghini e Vigilia indiziate di una possibile medaglia (ma ci sono la svizzera Marlen Reusser, campione del mondo in carica, e pure Demi Vollering, Franziska Koch e Dominika Wlosarczyk), mentre tra gli uomini Frigo e Cattaneo giocano da outsider in mezzo a un lotto di favoriti non eccelso, con lo svizzero Kung che insegue il tris in maglia stellata e i vari Roglic, Armirail, Soderqvist, Bjerg e Romeo candidati al podio.