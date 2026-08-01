Dalla MotoGP alla Superbike: Binder al posto di Petrucci in BMW, ballottaggio tra Morbidelli e Gonzalez per sostituire Bulega

Per i piloti della MotoGP rimasti senza squadra nel 2027 si apre l'opzione Superbike: il primo che si trasferirà nel campionato delle derivate di serie è Brad Binder, e ci sono buone possibilità anche per Franco Morbidelli. Manu Gonzalez permettendo

Per i piloti che non troveranno posto nella griglia della MotoGP 2027 potrebbero aprirsi le porte della Superbike, cosa che suonerebbe come piano B alternativo al restare parcheggiati, ma evitiamo malizie al riguardo. Uno di loro di sicuro correrà il prossimo anno nel Mondiale delle derivate di serie, ovvero Brad Binder, ufficializzato dopo le varie indiscrezioni in BMW al fianco di Miguel Oliveira (altro ex MotoGP).

Binder in BMW al posto di Petrucci. E ritroverà Oliveira

Il sudafricano non è stato riconfermato per il prossimo da KTM, in una stagione che sarà di totale cambiamento tecnico per quanto riguarda il campionato della MotoGP. E nella quadriglia del mercato, con parecchi cambiamenti nello scacchiere per il 2027, Binder si è ritrovato con il cerino in mano. Ecco però l’occasione con il Rokit BMW Motorrad WorldSBK Team, sebbene lo stesso pilota aveva confessato di volersi misurare con una Ducati. Se non altro potrà però avere a che fare con gomme Michelin, con cui in carriera ha dimostrato un ottimo adattamento.

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Binder rimpiazzerà a sua volta Danilo Petrucci: il ternano non è stato riconfermato dal team, e questo determinerà il ripristino di una coppia, quella Binder – Oliveira, che ha già condiviso il paddock dal 2019 al 2022 in KTM. Un revival che spingerà Petrucci a dover cercare un’alternativa nel motorsport, al momento non chiara.

Morbidelli sarà il prossimo in Superbike?

La notizia dello sbarco di Binder nella Superbike, come altre di mercato quando si parla delle due ruote, era in realtà nell’aria da tempo. Così come alleggia da un certo periodo anche l’indiscrezione secondo cui anche Franco Morbidelli si trasferirà dalla MotoGP alla SBK il prossimo anno.

La destinazione potrebbe essere il team Aruba Ducati, dove è rimasto un sedile libero per via della contestuale promozione di Nicolà Bulega nel Mondiale maggiore nel 2027. Ma quel sedile potrebbe essere nel mirino anche di Manu Gonzalez, forte dell’attuale leadership in Moto2 ma senza speranze concrete di poter fare il salto in MotoGP il prossimo anno.

Morbidelli potrebbe essere avvantaggiato su Gonzalez. Anche Vinales punta la SBK

Il team manager Serafino Foti sta valutando a quanto pare i due profili, con Morbidelli che dalla sua ha la conoscenza della Panigale V4 e ha una certa esperienza con le Michelin. Oltre ad essere desideroso di dare nuovo slancio ad una carriera che, dopo lo strepitoso secondo posto nella classifica del Motomondiale 2020 con la Yamaha del team Petronas, si è infilata in un vicolo cieco anche per via di alcune sfortune fisiche. Gonzalez avrebbe meno carte da giocarsi, e si vocifera della possibilità che rimandi la promozione in altri campionati dopo la stagione 2027.

Restano invece senza certezze particolari per l’immediato futuro altri piloti in scadenza nella MotoGP attuale, come Alex Rins, Jack Miller e Maverick Vinales. Quest’ultimo ha aperto all’opzione Superbike 2027 per rilanciarsi dopo una stagione, quella attuale, avarissima di soddisfazioni (ad oggi solo 10 punti raccattati in campionato).