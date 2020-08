"Dalla Premier la punta per la Juve, Bernardeschi la chiave”

Un attaccante tecnico, moderno, capace di assecondare i movimenti di Cristiano Ronaldo e portare qualche gol pesante. È questo il profilo del centravanti che la Juventus sta cercando sul mercato e che pareva aver trovato in Arkadiusz Milik, giocatore deciso a non rinnovare il contratto con il Napoli.

Per Schira la Juve vuole Jimenez o Lacazette

Per Nicolò Schira, però, gli obiettivi dei bianconeri per l’attacco sono sempre stati altri e uno di essi potrebbe concretizzarsi attraverso uno scambio. “Raul Jimenez rimane il principale obiettivo della Juventus come attaccante. Paratici ha anche chiesto informazioni all’Arsenal su Alexandre Lacazette, che potrebbe partire questa estate. I Gunners puntano a Federico Bernardeschi e potrebbe esserci uno scambio, anche se Berna preferirebbe rimanere alla Juventus”.

Jimenez, 29enne messicano passato senza impressionare da Atletico Madrid e Benfica prima di esplodere nelle ultime due stagioni in Premier League al Wolverhampton sarebbe infatti più difficile da raggiungere a causa del lungo contratto che lo lega ai Wolves.

I tifosi dubitano dello scambio con l’Arsenal

La notizia suscita parecchie reazioni tra i follower del giornalista della Gazzetta dello Sport, soprattutto di fede juventina. “Milik è più giovane di questi due”, il commento di Althard, al quale risponde Kuba: “Sì, ma la Juve non spenderà mai 50 milioni per un giocatore in scadenza da affiancare a Ronaldo”.

Oscar, invece, dubita che l’Arsenal possa prendere Bernardeschi: “Hanno preso Willian e hanno già Pepe sulla destra: nessuno vuole Bernardeschi”. E Fidax ribadisce che: “Bernardeschi tutto lo vogliono ma nessuno se lo piglia”.

Anche CR7_il_migliore, invece, dubita che l’affare possa concludersi: “Scambio Lacazette-Bernardeschi? Ahahahah prevedo un altro palo per Paratici”.

SPORTEVAI | 20-08-2020 10:22