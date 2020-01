Dalla Roma parole di fiducia per Kalinic

Nikola Kalinic non è destinato a lasciare la Roma a gennaio. A garantirlo è stato Gianluca Petrachi, ds giallorosso che ha parlato dell'attaccante croato per il canale tematico della società.

"Sento tanto clamore, leggo molti nomi in attacco. Lo dico chiaramente: noi siamo contenti di Kalinic, è un calciatore che si sta ritrovando e lo notiamo giorno dopo giorno in allenamento. Siamo convinti che nel girone di ritorno ci darà tante soddisfazioni. I nomi che si fanno non sono veri perché Nikola, per quanto ci riguarda, non è sul mercato", ha spiegato il dirigente capitolino.

SPORTAL.IT | 03-01-2020 23:10