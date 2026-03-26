Gli occhi del mondo sono puntati sulle sfide per gli ultimi posti disponibili verso il Nord America. Nella trepidante attesa per i play-off validi per un biglietto alla prossima Coppa del Mondo, le nazioni si preparano a vivere una fetta importante della propria storia calcistica e sportiva.
In uno scenario di spareggi che noi italiani abbiamo amaramente imparato a conoscere negli ultimi otto anni, e nell’attesa dei risultati dell’odierna avventura bergamasca contro l’Irlanda del Nord, sarà presente anche un pezzo della nostra Serie B.
Sono infatti tre i protagonisti del campionato cadetto impegnati con le loro rispettive rappresentative nelle sfide mondiali, divisi rispettivamente in due blocchi geografici distinti.
- L'unico in Europa: il palermitano Bartosz Bereszyński
- Da Venezia al Mondo: Haps, Farji e il sogno mondiale di Suriname e Iraq
- Capitolo Italia: un sogno iridato che nasce in B
L’unico in Europa: il palermitano Bartosz Bereszyński
Prima fase: Europa, dove sarà presente anche la nostra nazionale, dove l’unico elemento proveniente dal campionato italiano di Serie B è il polacco Bartosz Bereszyński. Il terzino del Palermo, impiegato in 18 occasioni da Filippo Inzaghi durante questo campionato, sarà impegnato questa sera con la propria nazionale nella semifinale contro l’Albania allo Stadion Narodowy di Varsavia.
Un cammino tortuoso per l’ex Sampdoria ed Empoli, che con molta probabilità partirà dalla panchina nella sfida contro la formazione guidata da Sylvinho, che potrebbe portare ad una eventuale finale contro la vincente dell’altra gara tra la Turchia di Vincenzo Montella – ricca di talenti provenienti dalla Serie A – e la Romania.
Bereszyński vanta 59 presenze con la maglia della Polonia, con il quale ha debuttato nel 2013 nell’amichevole contro Lussemburgo, prima dell’approdo in Italia nelle file dei blucerchiati, e con cui ha preso parte alla spedizione iridata in Russia del 2018 e a quelle europee del 2020 e del 2024.
Breve appunto riguardante Dennis Hadžikadunić, centrale difensivo della Sampdoria, tornato a casa per infortunio dal ritiro della Bosnia Erzegovina – possibile avversaria dell’Italia in finale – come spiegato dal commissario tecnico Sergej Barbarez.
Da Venezia al Mondo: Haps, Farji e il sogno mondiale di Suriname e Iraq
Ci spostiamo in una delle tre sedi ufficiali della Coppa del Mondo, che vedrà coinvolti ben quattro continenti: Sud America, Oceania, Asia e Africa. In questa sezione, i protagonisti provenienti dal campionato cadetto sono due, entrambi militanti nella rosa della capolista Venezia.
Il primo è il già noto Ridgeciano Haps: il laterale difensivo sinistro surinamese, alla corte di mister Stroppa, è chiamato ad affrontare la prima, storica, sfida valida per l’accesso alla Coppa del Mondo della propria nazionale. Il Suriname, dopo aver concluso il girone al secondo posto alle spalle di Panama, affronterà la Bolivia nella semifinale di oggi. In caso di passaggio del turno contro i sudamericani, i Suriboys dovranno vedersela contro l’Iraq, in cui figura l’altro elemento sopracitato, a Monterrey.
Dopo l’esperienza con l’Under 20 olandese, limitata ad una sola presenza, Haps ha esordito con la divisa del Suriname il 6 giugno 2021 nella sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Bermuda. Successivamente ha collezionato 28 apparizioni impreziosite da due reti: nel pareggio contro Haiti e nel 5-1 contro la Guyana in CONCACAF Nations League.
Il possibile avversario del compagno di squadra in un’eventuale finale potrebbe essere l’attaccante iracheno Marco Farji, classe 2004 arrivato a gennaio a Venezia dai norvegesi del Strømsgodset. Come anticipato, l’Iraq partirà direttamente dalla finale, attendendo la vincente tra Suriname e Bolivia.
La carriera in nazionale di Farji ha avuto inizio nella Gulf Cup del dicembre 2024 nella partita contro lo Yemen. Da quel momento, il calciatore di lagunari — con cui ha finora trovato spazio in due occasioni — ha collezionato 8 presenze con l’Iraq, restando ancora a secco di gol.
Capitolo Italia: un sogno iridato che nasce in B
Una parentesi sui numerosi nazionali italiani transitati dalla Serie B meriterebbe, in realtà, un capitolo a parte. Tra i convocati a disposizione di Gennaro Gattuso spicca un grande protagonista del recente passato cadetto, oggi trascinatore dell’Inter in Serie A: Francesco Pio Esposito.
L’autore di ben 17 reti nello scorso campionato di Serie B, secondo nella classifica marcatori, sarà uno dei profili più attesi nella gara di questa sera a Bergamo contro l’Irlanda del Nord.
L’attaccante campano, che con la maglia azzurra ha già messo a segno tre reti, incarna perfettamente il valore formativo della cadetteria. La Serie B, dunque, rappresenta una tappa imprescindibile per molti elementi chiave dell’attuale rappresentativa italiana, chiamata all’ardua missione di riportare l’Italia a un Mondiale che manca ormai dal lontano 2014.