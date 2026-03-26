Gli occhi del mondo sono puntati sulle sfide per gli ultimi posti disponibili verso il Nord America. Nella trepidante attesa per i play-off validi per un biglietto alla prossima Coppa del Mondo, le nazioni si preparano a vivere una fetta importante della propria storia calcistica e sportiva.

In uno scenario di spareggi che noi italiani abbiamo amaramente imparato a conoscere negli ultimi otto anni, e nell’attesa dei risultati dell’odierna avventura bergamasca contro l’Irlanda del Nord, sarà presente anche un pezzo della nostra Serie B.

Sono infatti tre i protagonisti del campionato cadetto impegnati con le loro rispettive rappresentative nelle sfide mondiali, divisi rispettivamente in due blocchi geografici distinti.

L’unico in Europa: il palermitano Bartosz Bereszyński

Prima fase: Europa, dove sarà presente anche la nostra nazionale, dove l’unico elemento proveniente dal campionato italiano di Serie B è il polacco Bartosz Bereszyński. Il terzino del Palermo, impiegato in 18 occasioni da Filippo Inzaghi durante questo campionato, sarà impegnato questa sera con la propria nazionale nella semifinale contro l’Albania allo Stadion Narodowy di Varsavia.

Un cammino tortuoso per l’ex Sampdoria ed Empoli, che con molta probabilità partirà dalla panchina nella sfida contro la formazione guidata da Sylvinho, che potrebbe portare ad una eventuale finale contro la vincente dell’altra gara tra la Turchia di Vincenzo Montella – ricca di talenti provenienti dalla Serie A – e la Romania.

Bereszyński vanta 59 presenze con la maglia della Polonia, con il quale ha debuttato nel 2013 nell’amichevole contro Lussemburgo, prima dell’approdo in Italia nelle file dei blucerchiati, e con cui ha preso parte alla spedizione iridata in Russia del 2018 e a quelle europee del 2020 e del 2024.