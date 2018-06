Dani Alves torna alle origini.

Secondo quanto rivelato da ‘As’, il terzino brasiliano è in uscita dal Psg per far ritorno al Siviglia in Liga.

Dani Alves è già stato in Andalusia dal 2003 al 2008: proprio con la maglia del Siviglia si è fatto conoscere al grande calcio prima dell’avventura al Barcellona.

SPORTAL.IT | 04-06-2018 11:10