Dalla Spagna: "Il Barça vuole un asso del Napoli"

Un campione compiuto, che si accende nelle notti europee. Lorenzo Insigne è stato ancora una volta decisivo per il Napoli, dimostrando come la Champions League sia diventato il suo parco giochi personale: l’attaccante di Frattamaggiore ha firmato su rigore il suo terzo centro di fila nella competizione europea, punendo nuovamente il PSG dopo aver abbattuto il Liverpool al San Paolo e spaventato il Parco dei Principi. Che la dimensione internazionale di Insigne sia cresciuta lo dimostrano anche le voci di mercato che lo accostano sempre più spesso alle grandi squadre europee. L’ultima è di stamattina, con il portale spagnolo Don Balon che è tornato a parlare dell’interesse del Barcellona per il 24 azzurro.

VIA DEMBELE’. Lo spunto è dato dalla brutta prestazione di ieri a Milano da parte di Ousmane Dembelé: l’attaccante francese, acquistato dai blaugrana per 150 milioni di euro appena un anno fa, non ha convinto contro l’Inter, confermando una certa difficoltà a fare la differenza per il Barça in campo europeo. Secondo il sito spagnolo, Dembelé potrebbe finire presto sul mercato, con il Barcellona che avrebbe già trovato il suo sostituto: Insigne, appunto.

COSTO DA TOP PLAYER. Il Barcellona è rimasto impressionato dallo score stagionale del napoletano (10 gol in 14 partite) e lo ritiene perfetto per il proprio contesto tecnico. Don Balon, però, cita anche la difficoltà di strappare Insigne al Napoli, ipotizzando che Aurelio De Laurentiis possa pretendere più di 100 milioni di euro per il suo gioiellino.

SPORTEVAI | 07-11-2018 10:21