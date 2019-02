Dalla Spagna: il Real Madrid ha scelto il prossimo allenatore

Tutto in una settimana. La balbettante stagione del Real Madrid potrebbe decidersi nell’arco di pochi giorni, sul finire dell’inverno. Il primo obiettivo per i Blancos è già sfumato, la Coppa del Re, dopo il tracollo in casa contro il Barcellona, che si è imposto per 3-0 nella semifinale di ritorno giocata al “Bernabeu” (1-1 all'andata). Un duro colpo per Santiago Solari, che era stato promosso alla guida dei campioni d’Europa al posto di Julen Lopetegui proprio dopo il Clasico d’andata in campionato, perso 5-1 il 28 ottobre.

L’ottimo avvio del nuovo corso tecnico aveva illuso circa la possibilità del Real di raddrizzare la stagione, ma le cose sono andate diversamente. In Liga il distacco dal Barça capolista è di 11 punti e sabato nel Clasico in programma in terra castigliana il Madrid avrà l’ultima chance per provare a tornare in corsa, in attesa di giocare martedì, senza lo squalificato Ramos, il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Ajax.

La sensazione però è che la conferma di Solari, a dispetto del contratto rinnovato a fino al 2021, sia legata solo ad un eventuale nuovo trionfo in Champions League. In caso contrario l’ex interista sarà stato solo un traghettatore e Florentino Perez avrà le mani libere per individuare il mister del nuovo corso cui affidare la ricostruzione di una squadra che non ha ancora metabolizzato la cessione di Cristiano Ronaldo.

A proposito di Ronaldo, in tanti avvicinano Max Allegri, che sembra destinato all'addio alla Juventus, alla panchina del Real per la prossima stagione, ma secondo quanto rimbalza dalla Spagna la scelta del presidente dei Blancos sarebbe un’altra e porterebbe a José Mourinho. Ad anticiparlo è stato l’ex numero uno del Real, Ramon Calderon, intervistato da As: ''L'unico allenatore che Florentino rispetta è Mourinho, perché in grado di imporre la propria autorità ai giocatori e ai giornalisti. Credo che al 90% allenerà il Real Madrid la prossima stagione".

Calderon svela poi un retroscena delle scorse settimane: “Il presidente ha già provato a portarlo qui qualche mese fa. Non è facile dire di no al Real Madrid. Stava bene qui, era ben supportato. Ha avuto problemi, ma come li ha avuti chiunque".

SPORTAL.IT | 28-02-2019 22:30