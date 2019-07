Dalla Spagna: "Neymar vuole la Juventus"

Sono passati meno di due anni dal clamoroso trasferimento di Neymar dal Barcellona al Paris Saint-Germain. Nel luglio 2017 i francesi stupirono il mondo pagando l’ammontare-shock della clausola rescissoria presente sul contratto del brasiliano in forza ai blaugrana e pari a milioni. Sembrava l’inizio di un nuovo calcio, considerando anche che poche settimane dopo lo stesso Psg strappò al Monaco Kylian Mbappé, ma l’operazione-grandeur dei francesi non ha prodotto risultati apprezzabili. Due eliminazioni su due agli ottavi di Champions e ora il rischio di parziale ridimensionamento, se è vero che la fuga dei campioni è un’eventualità da non scartare.

Non è un mistero che lo stesso Neymar voglia lasciare la Francia, al termine di un biennio che non lo ha mai visto legare troppo con compagni e soprattutto ambiente. Tornare al Barcellona è la prima opzione per il brasiliano, comunque condizionato negli ultimi 24 mesi anche da tanti infortuni, l’ultimo dei quali costato la convocazione per la Coppa America poi vinta proprio dal Brasile. La strada verso la Catalogna sembra però impervia, perché il Psg fa muro e non si scalda per le contropartite proposte, ovvero Coutinho e Dembélé.

Per questo, come riporta El Mundo Deportivo, Neymar avrebbe dato mandato all’intermediario Pini Zahavi, lo stesso che ha seguito il trasferimento dal Barça al Psg, di trovare altre soluzioni all’altezza pur di lasciare il club parigino. Ovvio che di club che possano investire certe cifre ce ne sono pochi: Real Madrid, Manchester United, Bayern Monaco e Juventus. Da scartare il primo per motivi “di opportunità”, oltre che per le già tante spese sostenute sul mercato, e il secondo in quanto fuori dalla Champions, i tedeschi non sono abituati a investire certe cifre. Resta la Juve, a propria volta reduce dal costosissimo colpaccio De Ligt, ma la possibilità di sperimentare la coppia O’Ney-Cristiano Ronaldo è abbastanza stuzzicante…

SPORTAL.IT | 17-07-2019 12:47