Dalla Spagna: "Ronaldo via dalla Juve, due fuoriclasse in arrivo"

Cristiano Ronaldo via dalla Juventus a fine stagione: l'indiscrezione, smentita a più riprese da ambienti vicino alla società torinese, è stata rilanciata in Spagna dalla trasmissione El Chiringuito. Eduardo Inda, giornalista direttore di OKDiario, tra i primi ad anticipare il trasferimento di CR7 nel club campione d'Italia nell'estate 2018, crede che nel 2020 le cose potrebbero cambiare in casa bianconera.

"Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione se non dovesse riuscire a vincere la Champions League", sono le sue parole.

Il club bianconero secondo la sua tesi sarebbe pronto a vendere il fuoriclasse portoghese per continuare il processo di sviluppo: "La Juventus oltretutto vorrebbe portare a Torino Paul Pogba e Kylian Mbappé e, per ragioni finanziarie, dovrebbe appunto vendere CR7".

Tra i due il favorito sarebbe Pogba, che a più riprese si è detto disponibile ad un ritorno a Torino dopo gli anni difficili di Manchester: la Juve può inoltre contare sul rapporto privilegiato con l'agente Mino Raiola. Ma anche il fuoriclasse del Psg è nel mirino da tempo della Vecchia Signora.

Elkann giovedì ha parlato dell'aumento di capitale da 300 milioni di euro deciso dal CdA ad ottobre: "La Juve è uno dei leader nel calcio, e il calcio è un settore in grosso cambiamento. Con l'aumento di capitale abbiamo assicurato alla Juve risorse e solidità per partecipare a questo cambiamento che sta avvenendo in Europa. La Juve potrà essere una delle grandi squadre mondiali di ieri e oggi, ma anche di domani".

In estate, cessione di Ronaldo o meno, la Juventus sarà protagonista sul mercato.

