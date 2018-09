Dalla Spagna spingono Pogba alla Juve

Paul Pogba è ai ferri corti con Josè Mourinho che gli ha tolto i gradi di capitano.

Il centrocampista francese ha deciso di lasciare il Manchester United, anche se lo Special One non dovesse rimanere sulla panchina dell’Old Trafford, infatti la candidatura di Zinedine Zidane prende sempre più forza.

Le pretendenti al Polpo francese non mancano, con Barcellona e Juventus in prima fila.

Anzi, forse solo i bianconeri. Infatti secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, sempre informato sui movimenti blaugrana, lo stipendio del Campione del Mondo, 12 milioni di euro netti a stagione, sarebbe troppo oneroso per la dirigenza catalana, che non vuole investire più di 100 milioni per portarlo al Camp Nou.

Questo aprirebbe la strada per la Juventus, che comunque deve accontentare le richieste economiche, non certo basse, dei Red Devils.

SPORTAL.IT | 27-09-2018 22:00