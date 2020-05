Dall'agente di Jorginho un messaggio alla Juventus

La Juventus è effettivamente sulle tracce di Jorginho. Lo ribadisce il suo agente, Joao Santos, intervenuto nel corso della trasmissione 'Taca la Marca' ospitata dall'emittente radiofonica 'Radio Musica Television'.

"Se la domanda che mi ponete è se a Sarri piaccia Jorginho, allora rispondo di sì per il loro passato – ha affermato il procuratore -. Ma sul mercato non posso aggiungere nulla, perché non ho avuto contatti di nessun tipo. Jorginho ha tre anni di contratto con il Chelsea e a Londra sta bene. Certo è che in caso di offerta importante, la trattativa potrebbe anche andare in porto".

E qualcosa in tal senso si è già mosso, anche se Joao Santos non si è voluto sbilanciare più di tanto: "Due club europei mi hanno già contattato, ma nessuno dei due è italiano". E la Juventus, nel caso, sa di doversi muovere con una certa fretta.

SPORTAL.IT | 27-05-2020 23:27