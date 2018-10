Dall'Ajax un assist per la Juve

Interpellato da Tuttosport, David Endt ha parlato del talento che piace tanto alla Juventus, Matthijs De Ligt: "L'ho visto in campo per la prima volta con l'Under 15 dell'Ajax, era diverso dagli altri. Al di là del gran fisico e della tecnica notevole, aveva già un carattere molto forte".

"E' vero che puntiamo tanto sui giovani – continua Endt -, siamo sempre statiuna squadra coraggiosa, però ricoedo solo Chivu e Van der Vaarr capitani giovani come De Ligt. Sono sincero, in tanti anni di Ajax non ho mai visto un ragazzo di 18/19 anni con un carattere forte come il suo, nemmeno Rijkaard o Seedorf"

In chiusura, un assist alla Juventus: "In Olanda danno per certo un suo addio in estate, sarà impossibile trattenerlo. Quando si muovono certi top club è molto difficile resistere. Personalmente lo vedrei bene al Barcellona, hanno un gioco simile al nostro, nella Juve però si potrebbe completare a livello difensivo: con Chiellini e gli altri è come andare all'università del difensore".

SPORTAL.IT | 31-10-2018 13:50