Dall'Argentina avvicinano Correa al Milan

Angel Correa sembra sempre più vicino a diventare un giocatore del Milan.

Il Diavolo sta ormai da tempo seguendo l'attaccante dell'Atletico Madrid, ma nel frattempo è giunta un'importante conferma sullo stato della trattativa dalla patria del giocatore: l'Argentina.

'Tyc Sports' ha infatti parlato di un accordo vicinissimo a essere trovato tra lo stesso Correa e la società rossonera. Il nodo da sciogliere a questo punto sarebbe l'accordo con l'Atletico Madrid, che punta a privarsi dell'argentino per non meno di 50 milioni (cifra che i meneghini non sembrano disposti a sborsare).

Intanto però un primo passo sarebbe stato raggiunto: il sì di Correa. Ora al Milan non resta che convincere i Colchoneros, magari alzando a sua volta la posta con l'aiuto di quel Jorge Mendes pronto a piazzare sul mercato sia André Silva che Patrick Cutrone.

SPORTAL.IT | 20-07-2019 22:10